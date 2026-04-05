A mansão mais cara já vendida em Brasília pertence ao político Ibaneis Rocha, ex-governador do Distrito Federal. O imóvel, localizado em uma das regiões mais nobres da capital, o Lago Sul, foi adquirido por impressionantes R$ 23 milhões, marcando um recorde no mercado imobiliário local.

A propriedade chama atenção pelo tamanho e pelo nível de luxo. São cerca de 2 mil metros quadrados de área construída dentro de um terreno que ultrapassa 10 mil metros quadrados, oferecendo uma estrutura digna de alto padrão. Entre os destaques estão seis suítes, ambientes amplos e uma arquitetura voltada para conforto e sofisticação.

Outro diferencial da mansão é o conjunto de itens exclusivos. O imóvel conta com uma adega climatizada com capacidade para cerca de 600 garrafas de vinho, além de um lago artificial com carpas e uma piscina com azulejos assinados pelo artista plástico Francisco Brennand. Esses detalhes ajudam a explicar o valor elevado da negociação.

A residência pertencia anteriormente à família do ex-deputado Heráclito Fortes e foi considerada a mais cara já negociada na capital federal. Apesar de existirem imóveis ainda mais valiosos na região, muitos nunca foram colocados à venda, o que torna essa compra um marco no setor imobiliário de Brasília.

Imóvel de luxo reflete alto padrão do Lago Sul

O Lago Sul é conhecido por abrigar algumas das propriedades mais luxuosas do Brasil, sendo residência de políticos, empresários e autoridades. A região se destaca pela segurança, localização privilegiada e grandes terrenos, o que contribui para os altos valores imobiliários.

Além disso, a compra da mansão reforça como o mercado de imóveis de alto padrão em Brasília continua aquecido. Mesmo com valores milionários, propriedades exclusivas seguem despertando interesse de compradores com alto poder aquisitivo, consolidando a capital como um dos polos de luxo no país.