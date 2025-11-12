Nos últimos dias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) intensificou suas ações de fiscalização e publicou uma série de determinações para suspender a fabricação, comercialização, divulgação e consumo de diversos produtos no mercado nacional.

As medidas fazem parte das funções da Anvisa de garantir que alimentos, cosméticos, saneantes e outros produtos estejam devidamente registrados e sigam padrões de segurança e eficácia.

As decisões mais recentes atingiram, principalmente, suplementos alimentares irregulares, mas também envolveram cosméticos, uma marca de soda cáustica e um produto de limpeza que estavam sendo vendidos sem a devida autorização sanitária.

Marca de suplemento alimentar foi retirada das prateleiras pela Anvisa

No setor de suplementos alimentares, três empresas foram alvo de ações rigorosas. A primeira delas, Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda., comercializava os produtos da marca Proteus/Whey Isolate Protein Mix.

Esses suplementos eram vendidos em plataformas online como Shopee e Mercado Livre sem qualquer registro sanitário, além de não indicarem corretamente o fabricante ou importador nacional.

A ausência de informações básicas e de autorização coloca os consumidores em risco, uma vez que não é possível verificar a origem, a composição ou a segurança do produto.

Outro caso semelhante envolveu a Bugroon Raízes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda. A empresa oferecia uma linha variada de suplementos e óleos sob a marca Bugroon, diretamente em seu site oficial.

As investigações da Anvisa constataram que a empresa operava sem licença sanitária para produção e venda desses itens. Apesar de apresentarem apelo natural, os produtos estavam fora dos padrões de regulamentação e, por isso, todos os lotes foram suspensos.

A terceira empresa no centro das ações é a CentralSul Nutracêuticos Ltda., que divulgava sete suplementos alimentares com alegações terapêuticas enganosas em seu perfil nas redes sociais.

Entre as promessas feitas estavam benefícios como controle da ansiedade, regulação do açúcar no sangue, combate ao vício em cigarro, redução do colesterol, entre outros. Nenhuma dessas afirmações possui comprovação científica ou autorização para ser usada em suplementos alimentares.

A Anvisa, então, determinou a suspensão imediata da propaganda desses produtos por violarem as normas de rotulagem e publicidade.

Anvisa também proibiu outros produtos nos últimos dias

Além dos suplementos, outros produtos foram banidos pela Anvisa (lista completa no final). Um deles foi o cosmético “Primer Gold Redutor de Volume Brazilian Keratin”, cuja origem é desconhecida.

Sem registro sanitário, o produto está proibido por oferecer risco à saúde do consumidor, já que sua composição não foi analisada.

Também foi determinado o recolhimento da soda cáustica “Limpinha 99%” da Guaraflex Produtos de Limpeza Ltda., que não possui registro como saneante, condição obrigatória para esse tipo de substância.

Por fim, o produto de limpeza “Limpa Obra”, da empresa CIN – Indústria e Comércio Ltda., foi suspenso por ter sido apenas notificado, quando na verdade exigia registro devido ao seu risco potencial.

Anvisa orienta consumidores

A Anvisa orienta que consumidores evitem o uso de qualquer produto que esteja fora das normas de registro e fiscalização.

É fundamental verificar a procedência e regularização dos itens adquiridos, especialmente no caso de suplementos e cosméticos, que afetam diretamente a saúde.

Produtos suspensos devem ser descartados de forma segura, e denúncias podem ser feitas pelo portal da Anvisa ou pelos canais de vigilância sanitária locais.

Lista completa de produtos proibidos pela Anvisa recentemente

Abaixo, segue a tabela com os produtos suspensos: