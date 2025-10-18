Com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, Márcia Sensitiva ganhou destaque por suas previsões audaciosas, opiniões sem filtros e presença marcante no ambiente digital. Recentemente, a médium voltou a se manifestar sobre o cenário político e internacional, prevendo tempos turbulentos, mas descartando a possibilidade de uma terceira guerra mundial.

Em entrevista ao portal Metrópoles, Márcia Sensitiva afirmou que o conflito entre Israel, Palestina e, mais recentemente, o Irã ainda tende a se intensificar: “O caldo vai engrossar, inclusive com os Estados Unidos”. Apesar da escalada das tensões, Márcia afirma categoricamente que uma terceira guerra mundial não ocorrerá.

“Não existe a menor chance, nem astrologicamente, nem numerologicamente e muito menos na vidência. Amém. Mas ainda vai ter muita encrenca”, encerrou. Ainda segundo Márcia, embora não haja risco de um conflito global, o mundo deve enfrentar momentos de instabilidade e crises localizadas.

A médium alerta para tensões políticas, econômicas e sociais que podem impactar diferentes regiões, ressaltando a importância de prudência e atenção às decisões dos líderes mundiais. Ela ainda destacou que, para enfrentar esses períodos, é fundamental que as pessoas cultivem equilíbrio emocional e solidariedade, buscando agir com cautela diante das turbulências que se aproximam.

Márcia Sensitiva falou sobre reeleição de Lula

Em outro ponto da entrevista ao portal Metrópoles, Márcia Sensitiva também falou da possibilidade de reeleição do presidente Lula: “Não vi chance de reeleição de Lula. Todo mundo brigou comigo porque eu vi que ele ia ser presidente”, lembra a vidente, que se diz apartidária.

“Eu tinha visto que ele ia voltar a ser presidente. Agora, eu não vejo. A resposta é não, como vidente. Tem que fazer o mapa [astral] dele. Ai seria legal”, complementou. Atualmente, Lula lidera todos os cenários para as eleições de 2026.