Em entrevista recente ao programa Chupim, da Rádio Metropolitana, Lene Sensitiva, conhecida por suas previsões, voltou a chamar atenção ao comentar o futuro do casamento de Michelle e Jair Bolsonaro. Segundo a vidente, as cartas indicam um desfecho preocupante, com possibilidade de separação.

De acordo com Lene, sua leitura aponta que a relação entre Michelle e Bolsonaro estaria próxima do fim: “Michelle Bolsonaro e Bolsonaro, vou dizer o que está aparecendo aqui, não me ataquem: o casamento deles termina. Acaba, haverá separação”.

Em seguida, Lene Sensitiva enfatizou que, apesar das dúvidas de alguns sobre a separação, a previsão seria inevitável: “Tem gente que diz: ‘ah, mas isso é impossível’. Não é impossível, você não convive na casa de ninguém. Eu não sei como é o casamento de ninguém, nem o seu, nem de mais ninguém. Eu não estou lá dentro”.

Por fim, Lene Sensitiva afirmou que a separação poderia ser motivada por um grande escândalo. Apesar do alerta, ela não entrou em detalhes sobre o suposto episódio. Michelle e Jair Bolsonaro se conheceram em 2007, enquanto ela trabalhava em um gabinete próximo ao dele na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Em seguida, o casal se aproximou e o relacionamento evoluiu rapidamente para um namoro. No entanto, para assumir o compromisso de forma séria, Michelle estabeleceu duas condições: a primeira era oficializar o casamento legalmente, e a segunda, que Bolsonaro revertesse a vasectomia que havia feito, já que ela queria ter mais filhos.

Em 28 de novembro de 2007, o casal oficializou a união no civil. A festa de casamento aconteceu apenas em 21 de março de 2013, data que coincidiu com o aniversário do ex-presidente. A cerimônia religiosa foi realizada pelo pastor Silas Malafaia, na Mansão Rosa, na presença de 150 convidados.