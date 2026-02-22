Em meados de 2016, o colombiano Gustavo Cuéllar foi anunciado como um novo reforço para o Flamengo, pouco tempo após o Cruzeiro ter desistido de sua contratação. E mesmo tendo marcado apenas dois gols durante sua atuação, o meia fez sucesso no time carioca.

E vale destacar que este sucesso foi estrondoso o suficiente para que Cuéllar passasse algum tempo jogando em grandes times de fora, como o Al-Hilal, antes de retornar ao Brasil, onde passou a integrar o elenco do Grêmio.

Porém, apesar de seu brilhante histórico no futebol brasileiro, a situação do colombiano junto ao clube porto alegrense não é nada positiva, tendo em vista que, desde sua contratação no começo de 2025, Cuéllar não conseguiu se destacar.

Inclusive, nesta semana, o jogador precisou ser liberado de suas atividades após relatar sintomas de virose logo após o retorno do período de folga, ficando assim ausente em um momento importante da temporada. Por conta disso, rumores apontam que sua permanência no Grêmio pode estar chegando ao fim.

Até o momento, o futuro de Cuéllar junto ao time ainda é incerto. Todavia, de acordo com especialistas da imprensa esportiva, o aumento da concorrência e as mudanças de planejamento do Grêmio podem sinalizar sua saída em janelas futuras.

Saída de meia pode não ser amigável

Conforme divulgado pelo portal Bola Vip, a situação de Cuéllar é tão crítica que o meia pode já nem fazer mais parte dos planos do técnico Luís Castro, que assumiu o comando do elenco do Grêmio no final do ano passado.

No entanto, é importante destacar que a saída do jogador não será um procedimento simples. Afinal, caso o tricolor gaúcho não consiga negociá-lo, a única alternativa para antecipar sua saída seria a rescisão contratual, que, segundo o portal GZH, pode custar R$ 13 milhões ao clube.

Vale lembrar que o vínculo de Cuéllar com o Grêmio está previsto para se encerrar em dezembro. E embora o jogador não tenha demonstrado interesse em deixar o clube, a diretoria do time não parece descartar as possibilidades de mudar o elenco.