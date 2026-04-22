O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores nomes da história do futebol, também chama atenção fora dos gramados por seu patrimônio impressionante. Entre os bens mais curiosos está um sítio de luxo localizado no Sul do Brasil, que possui cerca de 25 hectares e mistura natureza, lazer e exclusividade.

A propriedade, situada na região de Porto Alegre, se destaca pelo tamanho e pela estrutura voltada ao conforto e à privacidade. O espaço conta com áreas amplas, vegetação preservada e construções que permitem ao craque desfrutar de momentos longe da agitação das grandes cidades, mantendo o estilo reservado em meio ao luxo.

Apesar da grandiosidade territorial, o sítio não segue exatamente o padrão extravagante que muitos imaginam para um astro internacional. O local aposta mais em integração com a natureza e lazer familiar do que em ostentação exagerada, reforçando uma proposta mais tranquila e exclusiva para o dia a dia.

Além de servir como refúgio pessoal, a propriedade também evidencia o poder financeiro construído ao longo da carreira do ex-jogador, que brilhou por clubes como Barcelona e Milan e conquistou o mundo com seu talento. O sítio se tornou mais um símbolo da vida confortável que Ronaldinho construiu após anos de sucesso no futebol.

Sítio já foi cogitado para estádio e tem perfil discreto

Curiosamente, o terreno onde fica o sítio já teve outros planos antes de pertencer ao craque. A área chegou a ser cogitada para receber um estádio de futebol, ideia que acabou não avançando, mas que demonstra o tamanho e o potencial do espaço adquirido pela família.

Mesmo com toda a extensão e histórico, o local foge da ostentação típica de celebridades. A propriedade tem características simples em alguns pontos e é voltada principalmente para uso familiar, com estrutura funcional e sem grandes eventos frequentes, reforçando um estilo mais reservado e longe dos holofotes.