O atacante Memphis Depay compartilhou registros da comemoração de seus 32 anos e revelou que a celebração contou com a presença da atriz Maísa. Nas imagens publicadas nas redes sociais na última segunda-feira (16/02), o jogador do Corinthians aparece em clima descontraído e próximo da artista, além de outros amigos.

A presença de Maísa no evento rapidamente repercutiu entre os fãs, sobretudo porque, no passado, já circularam boatos sobre um possível envolvimento entre os dois. A atriz, no entanto, sempre declarou que mantém apenas amizade com o atleta.

Na sexta-feira (13/02), ela inclusive prestou uma homenagem pública a Depay pelo aniversário, compartilhando fotos ao lado do jogador: “Te desejo tudo de bom”, escreveu na mensagem dedicada ao craque. Os rumores de um possível relacionamento tiveram início ainda no ano passado.

Em agosto, os dois apareceram juntos na festa do apresentador João Silva, o que intensificou os comentários entre os fãs. Antes disso, internautas já tinham percebido interações frequentes entre a atriz e o jogador nas redes sociais. Na ocasião, Maísa foi questionada sobre os rumores, negou qualquer romance e afirmou que mantém apenas uma relação de amizade com Depay.

Maísa já foi apontada como affair de Gabigol

Esse também não foi o primeiro rumor envolvendo um jogador de futebol. Em junho do ano passado, a atriz foi vista em clima de proximidade com Gabriel Barbosa, o Gabigol, durante uma festa. Após a repercussão das imagens, tanto Maísa quanto o atacante negaram qualquer envolvimento amoroso e afirmaram que se tratava apenas de amizade.

O atacante, ídolo do Flamengo e então no Cruzeiro, foi direto ao comentar o assunto: “Somos amigos. Não aconteceu nada e não fomos para o mesmo lugar”, afirmou, afastando qualquer especulação de romance. Hoje no Santos, Gabigol namorada a influenciadora Rafaella Santos, irmã do astro Neymar.