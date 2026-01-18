Fevereiro de 2026 virou assunto frequente nas redes sociais por apresentar um arranjo curioso no calendário: o mês começa em um domingo e termina em um sábado, com quatro ocorrências de cada dia da semana. Em publicações que circulam na internet, esse formato tem sido tratado como algo excepcional, descrito como um “fevereiro exato” que só voltaria a se repetir depois de muitos séculos. Especialistas, no entanto, afirmam que não há nada de extraordinário no fenômeno.

Por que fevereiro chama atenção em 2026

Segundo o astrônomo Fernando Roig, diretor substituto do Observatório Nacional, a explicação é simples e matemática. Todo fevereiro de um ano que não é bissexto tem 28 dias. Como a semana é formada por sete dias, o resultado é previsível: quatro semanas completas, com a mesma quantidade de domingos, segundas, terças e assim por diante. Sempre que fevereiro começa em um domingo, esse padrão se repete automaticamente.

Erros sobre o ciclo da Lua

Outro ponto bastante difundido nas redes é a associação entre fevereiro de 2026 e um suposto ciclo lunar perfeito. Roig esclarece que essa relação não se sustenta. O intervalo entre duas luas cheias, conhecido como mês sinódico, dura cerca de 29 dias e meio, e não 28. Por isso, não é possível que um ciclo lunar completo caiba exatamente dentro do mês de fevereiro, ainda que algumas datas possam coincidir de forma aproximada.

Repetições no calendário civil

O que ocorre em 2026 faz parte de um padrão conhecido do calendário gregoriano. Um fevereiro com quatro semanas completas costuma se repetir em intervalos de seis ou 11 anos, dependendo da posição dos anos bissextos. A sequência mais comum segue a lógica 11, 6, 11 anos, o que leva a uma repetição total a cada 28 anos. Assim, o mesmo arranjo visto em 2026 voltará a ocorrer em 2037.

Lua cheia no primeiro dia do mês

Em 2026, fevereiro também começa com lua cheia, o que acrescenta um detalhe curioso, mas igualmente explicável. Esse tipo de coincidência se relaciona ao chamado ciclo metônico, que se repete aproximadamente a cada 19 anos. Ainda assim, não há qualquer caráter místico ou único nesse encontro entre calendário e astronomia.

Para os especialistas, a conclusão é direta: fevereiro de 2026 pode ser interessante do ponto de vista do calendário, mas está longe de ser um evento raro ou extraordinário.