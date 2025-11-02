O Internacional se prepara para movimentar o mercado da bola mais uma vez e já tem um alvo definido: o atacante Michael, atualmente no Flamengo. A indicação partiu do técnico Ramón Díaz, que vê no jogador as características ideais para fortalecer o setor ofensivo da equipe em 2025. O treinador argentino acredita que o atleta pode trazer velocidade, habilidade e improviso — elementos que, segundo ele, faltaram ao time em boa parte da temporada.

Michael, conhecido por sua explosão e jogadas individuais decisivas, é considerado peça fundamental no modelo ofensivo que Díaz pretende consolidar no Beira-Rio. O técnico quer um time mais agressivo e vertical, capaz de mudar o ritmo das partidas com ações rápidas e criativas no ataque.

Dívida com o Flamengo trava negociação

Apesar do interesse, o negócio enfrenta um obstáculo financeiro. O Inter ainda não quitou totalmente os valores referentes à compra do volante Thiago Maia, o que tem dificultado as conversas entre os clubes. Nos bastidores, o Flamengo já sinalizou que não abrirá novas negociações com o Colorado enquanto a pendência não for resolvida.

Mesmo assim, Ramón Díaz segue insistindo na contratação e mantém contato com a diretoria para tentar viabilizar o acordo. A ideia é contar com Michael já no início de 2026, caso o impasse seja superado.

Planejamento e futuro

A direção colorada estuda os custos da operação antes de dar qualquer passo. O valor de mercado do atacante é considerado alto, e o clube gaúcho não quer comprometer o orçamento sem garantias. Aos 28 anos, Michael acumula 19 gols e 21 assistências em duas passagens pelo Flamengo e mantém boa relação com Díaz, que já havia tentado levá-lo ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. Se tudo der certo, ele pode ser o grande nome da nova fase do Inter.