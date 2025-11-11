Depois de anos atuando lado a lado com a OpenAI no avanço das tecnologias de inteligência artificial, a Microsoft resolveu seguir um novo caminho.

A bigtech, conhecida mundialmente pelo sistema operacional Windows, anunciou recentemente que está desenvolvendo sua própria superinteligência artificial e, segundo a empresa, ela será radicalmente diferente de tudo o que tem sido oferecido até agora.

Essa iniciativa marca uma nova fase da companhia, que agora pretende competir diretamente com a OpenAI, criadora do ChatGPT, com uma proposta de IA mais segura, previsível e, como o executivo responsável definiu, “subordinada”.

Microsoft promete criar uma “IA mansinha” mas será que dá pra confiar?

Mustafa Suleyman, chefe da divisão de IA da Microsoft, revelou que o projeto tem como objetivo criar uma inteligência artificial “humanística”, que seria uma tecnologia avançada, mas com comportamento controlado e voltado para o benefício das pessoas.

Em suas palavras, trata-se de um sistema que colocará os humanos no centro das decisões, atuando como um suporte, e não como um agente autônomo.

A ideia é que essa IA ajude usuários a aprender, resolver problemas, produzir mais e se sentirem apoiados, mas sempre dentro de limites bem definidos.

Nada de bate-papo existencial ou conselhos emocionais que possam causar apego: os bots da Microsoft não vão incentivar interações que despertem dependência ou relações emocionalmente intensas.

Suleyman também fez críticas implícitas ao modelo de desenvolvimento da OpenAI, que tem ampliado os recursos interativos dos seus sistemas, incluindo conversas mais envolventes, o que, segundo ele, aumenta o risco de comportamentos problemáticos por parte dos usuários.

Nesse cenário, a Microsoft quer seguir por outro caminho, prometendo uma IA “mais comportada”, que não escape do controle humano.

Novidade da Microsoft é anunciada após “divórcio” da OpenAI

Esse reposicionamento acontece poucos dias após uma reconfiguração profunda no relacionamento entre Microsoft e OpenAI. As duas empresas, que durante anos mantiveram uma parceria estratégica, agora operam de forma mais independente.

A OpenAI ganhou liberdade para buscar novos acordos comerciais, como o recente contrato com a Amazon, e já não depende exclusivamente da infraestrutura da Microsoft.

Ainda que a colaboração formal continue, a ruptura abriu espaço para a Microsoft investir em suas próprias soluções de IA, e é justamente nesse contexto que surge a promessa dessa nova “IA mansinha”.

A pergunta que fica é: dá para confiar em uma superinteligência, mesmo que “comportada”? A resposta só deve ser conhecida após o lançamento da tecnologia.