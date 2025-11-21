O Governo de Minas Gerais anunciou a data oficial para o pagamento do 13º salário dos servidores estaduais. O benefício será depositado em parcela única no dia 12 de dezembro para todos os funcionários públicos do estado, incluindo ativos, aposentados e pensionistas. A confirmação foi feita pelo governador Romeu Zema nas redes sociais, reforçando o compromisso da atual gestão com o calendário salarial.

Depósito antecipado e sem parcelamento

A quitação do abono natalino sem atrasos e sem divisão em parcelas marca o quinto ano consecutivo em que o governo mineiro garante o benefício de forma integral. Em administrações anteriores, era comum que o pagamento fosse parcelado ou realizado com atraso, cenário que impactava o planejamento financeiro de milhares de famílias.

Neste ano, o depósito será efetuado dois dias antes da data praticada em 2023, o que, segundo o governo, reflete o resultado de medidas de controle fiscal implementadas ao longo dos últimos anos.

Investimento de bilhões na folha

Para cumprir o pagamento, o estado irá destinar aproximadamente R$ 4,2 bilhões, valor que não inclui encargos patronais. No total, mais de 640 mil servidores entre ativos e inativos, além de cerca de 53 mil pensionistas, serão beneficiados com o repasse.

Administração destaca responsabilidade fiscal

Ao comentar o anúncio, Zema afirmou que o pagamento integral reforça o compromisso com o funcionalismo público mineiro e a importância de manter o equilíbrio das contas estaduais. O vice-governador, Mateus Simões, também celebrou a decisão e atribuiu a antecipação ao rigor na gestão financeira, destacando que o cumprimento do calendário salarial demonstra respeito ao servidor e à população.

Com a definição da data, os trabalhadores já podem se programar para o fim do ano com mais segurança financeira.