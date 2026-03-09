O jornalista esportivo Milton Neves surpreendeu ao revelar que guarda mágoa da apresentadora Renata Fan. A declaração foi feita durante entrevista à jornalista Carina Batista, no quadro “Vem pra cá”, exibido em seu canal no YouTube.

Durante a conversa, o comentarista foi convidado a avaliar nomes conhecidos da televisão esportiva e também do esporte. Ao falar sobre Renata Fan, apresentadora do programa Jogo Aberto, Milton demonstrou insatisfação e reagiu com um “joinha negativo”, indicando desaprovação.

Questionado sobre o motivo da avaliação, o jornalista afirmou que se sente magoado com a apresentadora. “Fiz tudo por ela. Mas sem detalhes”, disse Milton Neves, evitando aprofundar a explicação sobre o que teria provocado o desgaste na relação entre os dois.

A declaração chamou atenção de fãs e seguidores, já que ambos são nomes conhecidos da televisão esportiva brasileira. Apesar da revelação, o comentarista não deu mais detalhes sobre a situação nem explicou se ainda mantém contato com Renata Fan.

Parceria marcou início da trajetória na TV esportiva

Antes do distanciamento, Milton Neves e Renata Fan chegaram a trabalhar juntos na televisão esportiva brasileira. Durante os primeiros anos da carreira da apresentadora, ela dividiu espaço com o jornalista em programas voltados ao debate sobre futebol, o que ajudou a ampliar sua visibilidade no meio esportivo.

Com o passar do tempo, Renata Fan consolidou sua trajetória na TV e se tornou um dos principais nomes do Jogo Aberto, exibido pela Rede Bandeirantes. Já Milton Neves seguiu atuando como comentarista e apresentador em diferentes projetos, mantendo presença marcante no jornalismo esportivo.