Uma nova janela de oportunidades se abre para quem busca estabilidade financeira e profissional no setor público. O Ministério Público anunciou a abertura de um processo seletivo voltado para profissionais que possuem o certificado de conclusão do ensino médio. Embora as vagas estejam concentradas no estado de Goiás, o certame é de abrangência nacional, permitindo que interessados de diversas regiões, inclusive de Pernambuco, busquem uma colocação na carreira de oficial de promotoria.

Ganhos mensais e estabilidade profissional

A carreira oferece um atrativo pacote de remuneração que se destaca no cenário atual. O vencimento inicial é fixado em pouco mais de 4,5 mil reais, mas o valor real que entra na conta do servidor é significativamente maior. Somando gratificações e benefícios diversos, como auxílio para alimentação, transporte, assistência médica e suporte para creche, os acréscimos podem superar a marca de 3 mil reais mensais. Além do retorno financeiro, o regime de contratação é o estatutário, o que garante a permanência definitiva no cargo após o cumprimento do estágio probatório previsto na legislação.

Critérios de participação e rotina externa

Para disputar uma das vagas imediatas ou compor o cadastro de reserva, os candidatos precisam preencher requisitos básicos de escolaridade e habilitação. Além do nível médio completo, o edital exige que o concorrente possua a Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B. Essa necessidade se justifica pelas atribuições do cargo de oficial de promotoria, que envolvem frequentemente tarefas externas e deslocamentos constantes para dar suporte às atividades das unidades ministeriais. Cumprir essas exigências é fundamental para evitar impedimentos no momento da posse.

Etapas de seleção e cronograma de provas

O processo de escolha dos novos servidores será realizado por meio de uma prova objetiva, contendo questões de múltipla escolha. O conteúdo programático abrange disciplinas fundamentais, como língua portuguesa, matemática com foco em raciocínio lógico, noções de informática e atualidades. Também será cobrado o conhecimento sobre a legislação interna do Ministério Público. As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, no portal oficial da instituição, até o dia 5 de fevereiro.

As provas estão agendadas para o dia 26 de abril de 2026, com a divulgação dos resultados preliminares prevista para os meses seguintes. De acordo com o calendário oficial, a conclusão definitiva de todas as etapas e a divulgação da lista de aprovados ocorrerão em setembro, permitindo que as convocações comecem ainda no final deste ano.