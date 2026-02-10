A presença de baratas dentro de casa é um problema frequente, especialmente em apartamentos e imóveis mais antigos. Um dos principais caminhos usados pelas baratas para invadir residências são os ralos, que funcionam como uma ligação direta com a rede de esgoto.

A boa notícia é que uma mistura caseira simples pode ajudar a reduzir ou até eliminar esse problema no dia a dia.

Por que as baratas aparecem pelos ralos?

Os ralos reúnem exatamente as condições que as baratas procuram: escuridão, umidade e fácil acesso a restos de alimento. Com o tempo, a vedação da tubulação pode se desgastar, criando frestas que facilitam a passagem dos insetos.

Além disso, o acúmulo de gordura, sujeira e falta de limpeza dentro dos canos contribui para atrair as baratas.

Mistura caseira ajuda a afastar baratas

Uma solução simples, barata e bastante utilizada é a combinação de bicarbonato de sódio com vinagre quente. Essa mistura não só auxilia na limpeza dos ralos, como também neutraliza odores e cria um ambiente menos atrativo para os insetos.

Para aplicar, basta polvilhar uma quantidade de bicarbonato de sódio diretamente no ralo. Em seguida, despeje vinagre quente por cima e deixe a mistura agir por alguns minutos. Depois, finalize jogando água quente.

A reação entre os ingredientes ajuda a soltar sujeiras acumuladas e reduz cheiros que atraem as baratas.

Hábitos que ajudam a evitar novas infestações

Além da mistura caseira, alguns hábitos simples fazem toda a diferença na prevenção. Manter os ralos sempre limpos e, quando possível, secos, é fundamental. Evitar o despejo de gordura na pia também reduz as chances de infestação. Outra dica importante é usar tampas ou telas protetoras nos ralos, que impedem a passagem dos insetos.

Com pequenas mudanças na rotina, é possível manter a casa mais protegida e afastar visitas indesejadas.