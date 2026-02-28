Um item simples da cozinha pode virar aliado no combate às baratas. O bicarbonato de sódio, conhecido pelo uso em receitas e na limpeza, também pode ser utilizado como alternativa caseira contra esses insetos. A combinação correta promete reduzir a presença da praga, especialmente na cozinha.

A seguir, veja por que as baratas aparecem, quais riscos oferecem e como usar a mistura de forma adequada.

A presença de baratas não está ligada apenas à sujeira. Mesmo ambientes organizados podem registrar o aparecimento desses insetos. Elas buscam alimento, água e abrigo. Restos de comida, migalhas no chão, lixo aberto e até ralos úmidos funcionam como atrativo.

Locais escuros e quentes são os preferidos. Atrás de eletrodomésticos, embaixo da pia e dentro de armários estão entre os esconderijos mais comuns.

Além do desconforto, há risco à saúde. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos alertam que as baratas podem provocar reações alérgicas e atuar como transmissoras de microrganismos.

Em ambientes hospitalares, por exemplo, esses insetos podem carregar bactérias relevantes tanto na parte externa do corpo quanto no sistema digestivo, favorecendo a disseminação de doenças.

Como prevenir a infestação?

Algumas medidas simples ajudam a evitar que o problema se agrave.

Manter a limpeza frequente é essencial, com atenção especial à cozinha e ao banheiro. Guardar alimentos em recipientes bem fechados também reduz o risco. Vazamentos devem ser consertados, e ralos precisam permanecer secos sempre que possível.

Outra providência importante é vedar frestas e rachaduras por onde os insetos possam entrar. Em casos mais severos, armadilhas adesivas e inseticidas específicos podem ser utilizados, sempre seguindo as instruções do fabricante. Se a infestação persistir, o ideal é procurar uma empresa especializada em controle de pragas.

A mistura com bicarbonato

Entre as soluções caseiras, o bicarbonato de sódio combinado com açúcar é uma das mais conhecidas. A lógica é simples. O açúcar funciona como atrativo. Já o bicarbonato age após ser ingerido pelo inseto.

Para preparar, misture partes iguais dos dois ingredientes. Distribua a mistura em pequenas tampas ou recipientes rasos. Outra opção é espalhar pequenas quantidades em pontos estratégicos, como cantos da cozinha, atrás do fogão, sob a pia e em áreas pouco iluminadas.

Após alguns dias, verifique os locais e reponha o conteúdo se necessário. Ao consumir a mistura, a reação do bicarbonato no sistema digestivo da barata leva à eliminação do inseto.

A estratégia não substitui cuidados de higiene. Mas pode ser um reforço simples e acessível no combate às baratas dentro de casa.