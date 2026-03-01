Uma moeda comum pode esconder um valor inesperado. Em meio a objetos guardados sem atenção, um exemplar de R$ 1 pode despertar o interesse de colecionadores e atingir cifras que chegam a R$ 20 mil.

O destaque envolve uma edição específica lançada para marcar os Jogos Olímpicos Rio 2016. Embora milhões de unidades tenham sido produzidas, uma variação rara chamou atenção no mercado especializado.

Erro de fabricação faz diferença

O modelo mais procurado apresenta uma falha incomum de cunhagem. Trata-se de uma moeda bifacial, com a mesma imagem nos dois lados. Esse tipo de erro ocorre durante o processo de fabricação na Casa da Moeda do Brasil e dificilmente passa despercebido nos controles de qualidade.

Justamente por ser uma anomalia rara, a peça passou a ser disputada por colecionadores experientes. No universo da numismática, erros assim costumam elevar significativamente o valor de mercado.

Entre os exemplares mais comentados está a versão apelidada de “Perna de Pau”, nome associado a uma das modalidades representadas na série olímpica. Quando o defeito é visível e a conservação é considerada boa, o preço pode alcançar valores bastante elevados.

Conservação influencia no preço

Especialistas explicam que o estado da moeda pesa diretamente na avaliação. Arranhões, desgaste excessivo ou danos reduzem o potencial de venda. Já peças bem preservadas tendem a despertar maior interesse.

É importante destacar que nem toda moeda comemorativa dos Jogos Olímpicos possui valor acima do nominal. A maioria circula normalmente e não apresenta qualquer erro de fabricação.

Como identificar possíveis raridades?

Antes de criar expectativas, o primeiro passo é observar atentamente os detalhes. Duplicidade de imagens, falhas na gravação, ausência de elementos obrigatórios ou inversões incomuns podem indicar algo fora do padrão.

Caso haja suspeita de erro relevante, a recomendação é procurar um especialista em numismática para avaliação técnica. Pequenas diferenças podem fazer grande impacto no valor final.

O mercado de colecionadores é movido por raridade e autenticidade. Por isso, uma moeda aparentemente comum pode, em situações específicas, se transformar em item valioso.