A BYD chegou no Brasil de fininho, mas rapidamente se tornou protagonista no mercado automotivo. A montadora chinesa registrou em março o melhor desempenho em vendas desde que chegou no país, com 16,4 mil veículos vendidos no mês, sendo o dobro do mesmo período no ano passado.

Entre os destaques da BYD está o Dolphin Mini, que em fevereiro deste ano registrou cerca de 4 mil unidades vendidas, se tornando o primeiro modelo elétrico a liderar o ranking mensal de vendas no mercado automotivo brasileiro. Em março, o sucesso se manteve, com mais de 6 mil unidades vendidas, consolidando o modelo como referência entre carros elétricos acessíveis e práticos para o dia a dia.

Brasil como base estratégica

O Brasil já desempenha um papel central nas operações internacionais da BYD, sendo atualmente seu maior mercado fora da China. O cenário positivo motivou a construção de uma fábrica em Camaçari, na Bahia, que poderá aumentar a produção local para até 600 mil veículos por ano, reduzindo a dependência de importações e garantindo maior autonomia à operação brasileira. A fábrica também reforça a posição do Brasil como polo estratégico para a expansão da montadora na América Latina.

Perspectivas e pressão sobre a concorrência

Com resultados expressivos e a nova fábrica, a BYD pode intensificar a competitividade do mercado automotivo no Brasil, pressionando montadoras tradicionais em custos e estratégias de vendas.

A empresa tem planos de lançar novos modelos elétricos e alcançar a liderança do mercado nacional até 2030. Se mantiver esse ritmo, a BYD não apenas seguirá crescendo, mas também tornará sua meta de liderança cada vez mais concreta.