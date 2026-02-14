O tradicional Carnaval de Torres Vedras, em Portugal, foi cancelado devido aos fortes fenômenos climáticos que atingiram a região.

O anúncio vale para o período entre 12 e 18 de fevereiro, após avaliação dos danos causados pelo mau tempo, principalmente na infraestrutura local.

Prioridade à segurança e à recuperação

Em nota oficial, a organização do evento destacou que a decisão busca proteger famílias afetadas e permitir a recuperação da cidade e das áreas vizinhas.

Segundo o município, caso as condições melhorem, o Carnaval poderá ser remarcado para outra data, ainda a definir. Antes mesmo do cancelamento, atividades preparatórias já haviam sido suspensas, como a inauguração de um monumento temático no centro da cidade e a ida de uma comitiva carnavalesca à capital.

Centenária tradição cultural

O Carnaval de Torres Vedras é conhecido como “o mais português de Portugal” e preserva tradições do Entrudo, com forte participação popular, sátiras políticas e sociais, e carros alegóricos originais. Em 2023, a festa celebrou seu centenário e foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial Nacional.

Suas raízes remontam ao século XIX, com festejos nas ruas em 1923, passando por interrupções pontuais, como durante a Segunda Guerra Mundial e, mais recentemente, na pandemia de Covid-19, em 2021 e 2022.

Impacto econômico e humano

Nos últimos anos, o evento atraía cerca de meio milhão de visitantes e gerava aproximadamente 12 milhões de euros para a economia local.

O cancelamento ocorre em meio a um período crítico em Portugal, com tempestades que provocaram mortes, feridos e desalojados, além de danos a residências, empresas e serviços essenciais. Com regiões inteiras afetadas, o governo prolongou a situação de calamidade até o dia 15 e anunciou medidas de apoio às localidades atingidas.