Por atuarem de forma independente, motoboys e motofretistas ao redor de todo o Brasil lidam com jornadas extensas e pouquíssimas oportunidades para descansar em locais confortáveis. Contudo, em uma cidade no Sul do país, este tipo de situação não será mais um problema.

Isso porque a prefeitura de Canoas anunciou a intenção de investir em abrigos de descanso, que ficarão espalhados pelo município e contarão com uma estrutura ideal para oferecer aos trabalhadores melhores condições de pausa e recuperação ao longo da rotina de entregas.

Afinal, além de serem totalmente climatizados, os espaços ainda terão sanitários, um local para guardar as mochilas utilizadas em serviço, uma área de descanso, água, energia elétrica e até mesmo acesso à internet.

Conforme divulgado pelo portal GZH, a iniciativa foi orçada em R$ 483 mil e está sendo viabilizada por emenda parlamentar. Os abrigos terão um formato de contêiner e serão posicionados em locais com grande circulação de entregadores.

Abrigos devem ficar prontos ainda este ano

Ainda segundo informações do GZH, no momento, o projeto para construção dos abrigos está passando pela fase final da análise jurídica. Todavia, o edital de obras deve ser publicado em breve, já que a expectativa é de que eles fiquem prontos ainda no primeiro semestre 2026.

A prefeitura tem aproveitado a fase final de planejamento para dialogar com os trabalhadores sobre a gestão dos espaços, buscando uma divisão justa das responsabilidades de preservação. A intenção é evitar sobrecarga aos motoboys sem gerar impacto excessivo no orçamento público.

Até o momento, a proposta avaliada como mais adequada estabelece que custos como água, energia elétrica e internet sejam arcados pelo poder Executivo, enquanto a limpeza e a conservação dos espaços ficariam sob responsabilidade dos usuários dos abrigos, mediante assinatura de termos de compromisso. Contudo, o formato permanece sujeito a ajustes.