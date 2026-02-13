Para manter a segurança e a experiência do usuário e dos motoristas parceiros, a Uber conta com um código de conduta que, quando violado, pode resultar em diversas penalidades, incluindo a exclusão do perfil no aplicativo.
Todavia, embora seja possível reverter a situação na maioria dos casos, um condutor de São Paulo acabou não tendo a mesma sorte, já que a Justiça do estado validou a decisão da empresa de bani-lo permanentemente.
Isso porque, no entendimento da juíza Lígia Dal Colletto Bueno, da 1ª Vara de Mongaguá, a ação seria justificada, já que a Uber conseguiu apresentar provas de que o motorista teria violado o código e criado uma experiência negativa para os usuários, além de desequilibrar todo o sistema.
De acordo com os autos do caso, o condutor teria recusado mais de 4 mil chamadas e cancelado cerca de 769 corridas que já havia aceitado há cerca de um mês antes do bloqueio, o que configura mau uso da plataforma.
A defesa do autor ainda alegou que a exclusão teria ocorrido de forma sumária, sem nenhum tipo de notificação prévia. Porém, a Uber também conseguiu comprovar ter encaminhado alertas ao motorista por diferentes canais, o que embasou a decisão a seu favor.
Motivos que levam à exclusão na Uber
Os cancelamentos excessivos, motivados principalmente pela busca por corridas mais lucrativas, é um dos motivos que mais resulta em desativações de perfil na Uber. Todavia, é importante destacar que as seguintes condutas também são consideradas nocivas:
- Forçar o cancelamento do passageiro, seja por solicitação direta, desvio de rota ou recusa em ir até o local de partida;
- Excesso de avaliações negativas, que reduzem a nota geral do motorista;
- Uso de veículo não cadastrado, apresentando um carro diferente do registrado no aplicativo ou documentos falsos;
- Não passar na verificação de identidade facial solicitada pelo app;
- Praticar qualquer tipo de comportamento discriminatório ou assédio, incluindo comentários ofensivos e conversas inadequadas;
- Dirigir perigosamente, violando limites e leis;
- Praticar fraudes para manipular o sistema, como gerar várias contas diferentes ou utilizar sistemas de GPS falsos;
- Transitar com veículos muito antigos em determinadas categorias.
