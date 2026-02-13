Para manter a segurança e a experiência do usuário e dos motoristas parceiros, a Uber conta com um código de conduta que, quando violado, pode resultar em diversas penalidades, incluindo a exclusão do perfil no aplicativo.

Todavia, embora seja possível reverter a situação na maioria dos casos, um condutor de São Paulo acabou não tendo a mesma sorte, já que a Justiça do estado validou a decisão da empresa de bani-lo permanentemente.

Isso porque, no entendimento da juíza Lígia Dal Colletto Bueno, da 1ª Vara de Mongaguá, a ação seria justificada, já que a Uber conseguiu apresentar provas de que o motorista teria violado o código e criado uma experiência negativa para os usuários, além de desequilibrar todo o sistema.

De acordo com os autos do caso, o condutor teria recusado mais de 4 mil chamadas e cancelado cerca de 769 corridas que já havia aceitado há cerca de um mês antes do bloqueio, o que configura mau uso da plataforma.

A defesa do autor ainda alegou que a exclusão teria ocorrido de forma sumária, sem nenhum tipo de notificação prévia. Porém, a Uber também conseguiu comprovar ter encaminhado alertas ao motorista por diferentes canais, o que embasou a decisão a seu favor.

Motivos que levam à exclusão na Uber

Os cancelamentos excessivos, motivados principalmente pela busca por corridas mais lucrativas, é um dos motivos que mais resulta em desativações de perfil na Uber. Todavia, é importante destacar que as seguintes condutas também são consideradas nocivas: