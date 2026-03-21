Em algumas regiões do Peru, circular na garupa de uma moto deixou de ser algo comum e passou a ser um risco financeiro. Em áreas específicas de Lima e Callao, circular de moto com passageiro pode resultar em multas que ultrapassam os R$ 2 mil, além de outras penalidades.

Por que andar sozinho virou regra

De acordo com o site TNH1, a decisão surgiu como resposta a um problema crescente: o uso de motocicletas em ações criminosas. Autoridades locais perceberam que motos com dois ocupantes facilitam fugas e dificultam a identificação dos criminosos. Com isso, autoridades resolveram limitar a circulação a apenas um condutor por moto em zonas consideradas mais perigosas.

Essa restrição está sendo aplicada com rigor, especialmente em locais sob estado de emergência. A proposta é reduzir oportunidades para crimes, mesmo que isso afete a rotina de milhares de motociclistas.

Penalidades que pesam no bolso

Quem for flagrado transportando passageiros pode receber multas elevadas e, em casos repetidos, até ter a carteira suspensa temporariamente. A meta é criar um equilíbrio entre prevenção de crimes e manutenção da mobilidade urbana.

Entre segurança e rotina

O governo do Peru afirma que a proibição é temporária, válida enquanto durar o alerta de segurança. Embora a medida exija adaptações por parte da população, ela é vista como essencial para reduzir crimes.