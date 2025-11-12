Uma nova medida aprovada em Portugal está mudando a forma como os trabalhadores podem justificar suas ausências por motivos de saúde. Agora, em casos de doenças leves e de curta duração, os funcionários poderão faltar ao trabalho sem a necessidade de apresentar um atestado médico.

A mudança, que busca simplificar processos e reduzir a sobrecarga no sistema de saúde, representa um avanço nas relações laborais e reflete a confiança nas declarações dos próprios trabalhadores. De acordo com a nova regulamentação, os trabalhadores podem justificar até três dias consecutivos de ausência por doença apenas através de uma autodeclaração, feita de forma digital.

O registro é realizado no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e dispensa completamente a emissão de um atestado médico tradicional. A medida visa não apenas desburocratizar o processo, mas também liberar médicos de atendimentos desnecessários, permitindo que se concentrem em casos mais graves.

Além disso, o benefício está limitado a duas autodeclarações por ano, o que garante um equilíbrio entre a flexibilidade concedida aos funcionários e o controle por parte das empresas. Especialistas em direito trabalhista destacam que a nova regra representa um passo importante rumo a um modelo de trabalho mais humanizado, baseado na confiança e na responsabilidade individual.

Sistema digital facilita processo e reforça confiança

Com a introdução da autodeclaração de doença, Portugal aposta na digitalização e na desburocratização dos serviços públicos. O processo é simples: o trabalhador acessa o portal do Serviço Nacional de Saúde, preenche um formulário online e informa o motivo da ausência, sem necessidade de consulta médica.

A informação é automaticamente comunicada à entidade empregadora e à Segurança Social, garantindo transparência e agilidade na justificativa da falta. A mudança também reflete uma transformação cultural nas relações de trabalho, ao reconhecer a autonomia e a boa-fé dos profissionais.