Uma alteração de hábitos no dia a dia pode fazer diferença direta na saúde de milhões de pessoas no país. Dados recentes indicam que cerca de 40% dos brasileiros apresentam algum grau de gordura no fígado. Isso representa algo em torno de 85 milhões de pessoas. O alerta é de especialistas que defendem medidas simples para frear o avanço do problema.

A esteatose hepática, como é chamada a condição, ocorre quando há acúmulo excessivo de gordura nas células do fígado. O quadro tem se tornado cada vez mais comum. Está associado ao crescimento da obesidade, ao diabetes tipo 2 e ao consumo frequente de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gordura.

Doença silenciosa

Um dos maiores entraves é a ausência de sintomas na maior parte dos casos. Muitas pessoas convivem com a alteração sem saber. O diagnóstico, geralmente, acontece após exames de rotina. Quando não há acompanhamento, a doença pode evoluir para estágios mais graves.

Inflamação no fígado, fibrose, cirrose e até câncer estão entre as possíveis complicações. Por isso, médicos reforçam a importância da detecção precoce. O hepatologista Henrique Rocha chama atenção para a dimensão do problema no Brasil e recomenda exames periódicos, especialmente para quem possui fatores de risco.

Caminho para a reversão

Apesar do cenário preocupante, há espaço para recuperação. O fígado possui grande capacidade de regeneração. Mudanças consistentes no estilo de vida podem reduzir a gordura acumulada e melhorar os indicadores clínicos.

Ajustes na alimentação e a prática regular de atividades físicas costumam apresentar resultados entre três e seis meses, principalmente nos quadros mais leves. A redução ou retirada do consumo de bebidas alcoólicas também integra as orientações básicas.

Nos casos mais avançados, o processo tende a ser mais demorado. O acompanhamento profissional se torna indispensável para evitar agravamentos.

Hábitos que fazem diferença

Entre as recomendações estão a perda de peso de forma gradual e planejada, a preferência por alimentos naturais, como verduras, legumes e grãos integrais, além da diminuição do consumo de açúcar e farinha branca. Organizar as refeições e manter uma rotina de sono adequada também contribuem.

Controlar doenças associadas, como diabetes e hipertensão, é outro ponto essencial. A soma dessas medidas pode representar uma virada no quadro de saúde de milhões de brasileiros. Uma mudança simples na rotina, portanto, tem potencial para impactar uma parcela significativa da população e reduzir os riscos de complicações futuras.