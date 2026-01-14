Após um período de juros elevados e maior dificuldade de acesso ao financiamento, as perspectivas para o mercado imobiliário parecem estar tomando rumos bem mais positivos em 2026, principalmente no segmento de habitação popular.

Afinal, além da previsão de queda da taxa Selic, algumas mudanças recentes do programa Minha Casa Minha Vida podem tornar o cenário mais favorável para famílias de baixa e média renda e, com isso, aquecer o setor.

Dentre as principais alterações, está a ampliação do crédito habitacional, que foi iniciada no último trimestre de 2025 com Caixa Econômica Federal voltando a a financiar até 80% do valor dos imóveis no Sistema de Amortização Constante (SAC).

Além disso, fatores como ajustes nos sistemas de financiamento e a utilização de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) têm oferecido condições ainda mais acessíveis, atraindo a atenção de um número ainda maior de famílias.

Como consequência, é provável que ocorra uma diminuição no valor das prestações e, com isso, a procura por imóveis novos e usados que se enquadram nas regras do Minha Casa Minha Vida seja impulsionada.

Minha Casa Minha Vida causará impactos em todo o mercado imobiliário

É importante ressaltar que as mudanças no Minha Casa Minha Vida serão benéficas não apenas para as relações de compra e venda, mas também para o mercado imobiliário como um todo, conforme relatado pelo portal Publicidade Imobiliária.

Isso porque a ampliação das vendas também deve impactar construtoras, incorporadoras e diversos setores ligados à construção civil. Desta forma, profissionais que estão em busca de vagas no setor podem esperar por um grande número de oportunidades em 2026.

Sendo assim, além de permitir que famílias com rendas mais limitadas consigam realizar o sonho da casa própria, o programa, que já se estende para seu 17º ano de existência, também desempenhará um papel fundamental para a economia nacional.