Boa parte das famílias brasileiras vive hoje em imóveis alugados. A compra da casa própria ainda está fora do alcance de muitos, o que torna o aluguel a alternativa mais comum para quem precisa de um teto imediato.

Quem depende desse tipo de moradia costuma se concentrar apenas no contrato, mas poucos sabem que existe uma legislação que orienta e limita as obrigações de cada lado.

Essa base jurídica é a Lei do Inquilinato, criada justamente para evitar abusos e organizar a convivência entre proprietários e inquilinos.

Mudou tudo! Novo contrato de aluguel entra em vigor e pega proprietários de surpresa

A lei que rege as locações urbanas no Brasil é a de número 8.245, instituída em 1991. Ela permanece válida até hoje e continua influenciando todos os novos contratos firmados.

A norma surgiu para preencher um vazio regulatório que deixava locadores e locatários sujeitos a conflitos, já que as regras anteriores eram ultrapassadas e não acompanhavam o crescimento das cidades.

Com a nova estrutura, o país passou a ter parâmetros claros sobre como um contrato deve ser construído e como as relações devem funcionar ao longo da locação.

Um dos pontos centrais da legislação é a formalização. Para que o acordo tenha plena força jurídica, ele precisa estar registrado por escrito, com informações sobre valor, prazo, forma de reajuste e tipo de garantia.

Apesar de parecer simples, esse cuidado evita questionamentos futuros e impede que uma das partes tente modificar condições sem o consentimento da outra. A lei também determina que apenas uma modalidade de garantia pode ser exigida, o que protege o inquilino de cobranças indevidas.

O que mudou como lei:

A legislação que regulamenta as locações, em vigor desde 1991, ganhou reforços importantes para ampliar a clareza dos contratos e fortalecer a proteção legal das partes envolvidas. Passou a ser obrigatório que todo acordo de locação seja registrado por escrito, especificando o valor da mensalidade, o indexador para correção dos valores, a duração do contrato e qual modalidade de caução será adotada. Outra determinação proíbe que o proprietário solicite múltiplas formas de garantia simultaneamente.

Houve também um aprimoramento na delimitação das responsabilidades durante a locação. O proprietário permanece responsável por obras estruturais e gastos excepcionais de condomínio. Por sua vez, o locatário deve preservar o imóvel em boas condições, realizar pequenos consertos e arcar com as despesas regulares quando estabelecido em contrato. As regras para correção de valores, término antecipado e entrega do imóvel também foram uniformizadas para minimizar desentendimentos.

Simultaneamente, a Reforma Tributária introduzirá novas formas de cobrança sobre rendimentos de locação. A partir de 2026, entrará em vigor um sistema que substituirá impostos como ISS, PIS e Cofins pelos novos IBS e CBS. A implementação será progressiva até 2033, permitindo uma adaptação gradativa ao novo formato.

Outra inovação é a implementação do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), com previsão de início em 2026. Cada propriedade receberá uma identificação única, o que deve diminuir a economia informal e tornar as transações imobiliárias mais transparentes e monitoráveis. Adicionalmente, proprietários com mais de três imóveis locados e receita anual acima de R$ 240 mil poderão estar sujeitos a uma nova tributação específica a partir de 2027.

Em resumo, essas modificações reorganizam o mercado de locações, ampliam a transparência contratual e preparam o setor para um sistema tributário mais contemporâneo e integrado.​​​​​​​​​​​​​​​​