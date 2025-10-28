Embora não seja um feriado nacional, o dia 31 de outubro é oficialmente considerado ponto facultativo em diversas cidades brasileiras. Internacionalmente ligado ao Halloween, a data assume significados variados no país, envolvendo celebrações históricas, religiosas e culturais.

Alguns municípios, como Campo Bonito (PR), Bom Retiro do Sul (RS) e Mineiros (GO), utilizam a data para comemorar seus aniversários de emancipação política, tornando-a um marco cívico. Já em localidades com forte tradição luterana, como Santa Rosa e Anchieta (RS) ou Pomerode (SC), o dia é dedicado ao Dia da Reforma Protestante.

Quase 50 municípios gaúchos suspendem atividades em homenagem a essa tradição religiosa, reflexo da colonização europeia. Estados como Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo também seguem o modelo, adaptando-o a contextos locais específicos.

Pernambuco e Minas Gerais mostram como o 31 de outubro é reinterpretado regionalmente. No Cabo de Santo Agostinho (PE), o feriado municipal faz parte do calendário oficial, enquanto em diversas cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo, as comemorações não oficiais combinam diferentes tradições culturais.

Já em estados como Mato Grosso e Bahia, cidades como Barreiras e Miguel Calmon conferem à data um caráter singular, distante do enfoque comercial do Halloween. Em Boa Viagem (CE) e Madalena (CE), a data é personalizada com tradições que refletem identidades regionais.

Feriados nacionais restantes em 2025