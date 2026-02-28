A volta de astronautas à órbita lunar ganhou novo capítulo. A NASA confirmou que precisará adiar novamente o lançamento da missão Artemis 2, agora previsto, no mínimo, para abril. O cronograma depende da conclusão de reparos técnicos no foguete.

Antes de qualquer nova tentativa, o foguete será levado de volta ao prédio de montagem no Centro Espacial Kennedy. A travessia, de cerca de 6,4 quilômetros, está programada para ocorrer se as condições climáticas forem favoráveis.

A decisão foi tomada após a identificação de mais um problema técnico. A equipe de engenharia já havia trabalhado para conter vazamentos de hidrogênio detectados durante testes recentes de abastecimento. Quando a situação parecia controlada, surgiu uma nova falha.

Falha no sistema de hélio

Desta vez, o defeito apareceu no sistema de hélio do foguete. O gás é fundamental para o funcionamento da missão. Ele é usado para limpar os motores e manter a pressão adequada nos tanques de combustível.

Com a interrupção do fluxo de hélio para o estágio superior, a agência concluiu que seria necessário interromper os preparativos. Segundo comunicado oficial, o retorno ao edifício de montagem permitirá identificar a causa do problema e realizar os ajustes necessários.

Janela apertada

Antes da nova falha, a NASA havia estabelecido o dia 6 de março como data de lançamento, já com atraso de cerca de um mês. Agora, a possibilidade de decolagem em abril segue em aberto, mas condicionada ao sucesso dos reparos.

A missão conta com janelas específicas de lançamento a cada mês. São poucos dias disponíveis para enviar a tripulação ao redor da Lua e garantir o retorno seguro à Terra.

Nova era lunar

Os quatro astronautas designados para a Artemis 2 — três norte-americanos e um canadense — permanecem em treinamento em Houston. Eles poderão se tornar os primeiros humanos a viajar à Lua desde o programa Apollo, que levou 24 astronautas ao espaço entre 1968 e 1972.

A nova missão marca uma etapa importante na estratégia de retomada da exploração lunar. Mesmo com os obstáculos técnicos, a agência espacial reforça que segurança é prioridade.

Assim, ao definir uma nova previsão de lançamento, a NASA mantém viva a expectativa de recolocar astronautas na rota da Lua após mais de meio século.