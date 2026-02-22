A NASA divulgou orientações sobre o eclipse lunar total previsto para a madrugada do dia 3 de março. O fenômeno deve durar aproximadamente 58 minutos em sua fase máxima e coincide com a Lua Cheia do mês. O evento ficou conhecido popularmente como “Lua de Sangue da Minhoca”, combinação que une explicação científica e tradição cultural.

Durante o eclipse, a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar direta e projetando sua sombra sobre o satélite natural. Esse alinhamento provoca o escurecimento gradual da superfície lunar e, no auge do fenômeno, confere à Lua um tom avermelhado.

Por que a Lua fica avermelhada

A coloração característica ocorre porque parte da luz solar é filtrada pela atmosfera terrestre antes de alcançar a Lua. Os comprimentos de onda azulados se dispersam, enquanto os tons avermelhados conseguem atravessar com mais intensidade, criando o efeito visual que deu origem ao apelido “Lua de Sangue”.

Já a expressão “Lua das Minhocas” tem raízes em povos do Hemisfério Norte. Março marca o fim do inverno nessas regiões, período em que o solo começa a descongelar e as minhocas reaparecem, sinalizando a transição para a primavera.

Horários do fenômeno

De acordo com a programação divulgada, o eclipse seguirá as seguintes etapas no horário de Brasília:

Início da fase penumbral: 3h44

Início da fase parcial: 4h50

Totalidade começa: 6h04

Totalidade termina: 7h03

Fim da fase parcial: 8h17

Encerramento completo: 9h23

Como acompanhar

Diferentemente dos eclipses solares, o eclipse lunar pode ser observado sem risco à visão, dispensando equipamentos especiais. A principal recomendação é buscar locais com pouca iluminação artificial para melhor visibilidade. Também é importante verificar as condições meteorológicas, já que céu encoberto pode comprometer a observação.