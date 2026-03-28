O cenário eleitoral brasileiro sofreu uma grande mudança na última segunda-feira (23) com o anúncio de que o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD-PR), não concorrerá à Presidência da República neste ano.

Em comunicado oficial, Ratinho Jr. explicou que dará prioridade aos projetos estaduais e vai focar no desenvolvimento do estado, além de assumir a presidência do Grupo Massa, empresa fundada por seu pai, o apresentador Ratinho, após o término do mandato.

Reações imediatas na política

A desistência provocou reações entre pré-candidatos à Presidência. Embora o presidente Lula (PT) não tenha se manifestado formalmente, integrantes de seu gabinete consideraram que a saída de Ratinho Jr. facilita a construção de estratégias eleitorais, uma vez que ele era visto como potencial concorrente capaz de dividir o eleitorado.

Por outro lado, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) destacou, durante evento do partido no Rio de Janeiro, a relevância do governador paranaense, mas também admitiu que ainda não compreende os motivos que levaram à desistência.

Implicações para o PSD

A decisão obriga o PSD a buscar um novo nome para a disputa presidencial. Agora, nomes como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB-RS), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União-Goiás), aparecem como possibilidades para eleitores que buscam uma alternativa à polarização atual.