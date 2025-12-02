A esteatose hepática — acúmulo de gordura no fígado — vem ganhando destaque por afetar um número cada vez maior de pessoas. O aumento dos índices de obesidade no Brasil e no mundo é um dos principais motivos para a maior incidência dessa condição.

No entanto, o excesso de peso não é o único responsável. Consumo elevado de álcool, uso de determinados medicamentos e hepatites virais também podem desencadear o acúmulo de gordura no fígado, tornando-o inflamado e mais vulnerável. Quando essa gordura ultrapassa 5% do volume do órgão, o corpo aciona sinais de alerta, indicando que a função hepática pode estar comprometida.

O fígado, situado no lado direito do abdômen, funciona como uma verdadeira central bioquímica do corpo. Ele desintoxica o organismo, produz colesterol, sintetiza proteínas, armazena glicose e fabrica a bile — substância essencial para a digestão de gorduras e a eliminação de toxinas. Quando esse equilíbrio é comprometido, os efeitos podem ir muito além do próprio órgão.

No corpo humano, a gordura deve se concentrar no tecido adiposo. Quando se acumula em órgãos como o fígado, provoca inflamação e desregula funções do corpo. Por isso, a presença de gordura no fígado costuma indicar que o coração também pode estar acumulando gordura ectópica, em locais inadequados.

Como a gordura no fígado afeta todo o corpo

O acúmulo de gordura no fígado não se limita a comprometer apenas a função hepática. Ele pode desencadear processos inflamatórios que interferem no metabolismo, na circulação e até na saúde cardiovascular, tornando o organismo mais vulnerável a doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

Além disso, a presença de gordura ectópica em órgãos essenciais, como o coração, reforça a necessidade de atenção redobrada. Identificar e tratar precocemente a esteatose hepática é fundamental não apenas para proteger o fígado, mas também para prevenir complicações sistêmicas que podem afetar a qualidade de vida a longo prazo.