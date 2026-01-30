Imagens que circulam nas redes sociais nos últimos dias reacenderam a expectativa dos torcedores em relação à próxima camisa da Seleção Brasileira. O perfil da Ronaldo TV publicou fotos de um suposto novo uniforme para a Copa do Mundo de 2026, tendo Neymar como modelo. Apesar de as imagens serem montagens, o visual apresentado coincide com informações já divulgadas por sites especializados, o que aumentou a repercussão entre fãs e colecionadores.

As fotos também foram reproduzidas pela Rodekits, em parceria com a Ronaldo TV, reforçando o alcance do material. O detalhe que chama atenção é que o modelo apresentado segue exatamente a descrição de uniformes que já haviam sido antecipados por portais que costumam acertar previsões desse tipo.

Detalhes do novo visual da Seleção

De acordo com o site Footy Headlines, referência internacional quando o assunto é vazamento de uniformes, a nova camisa da Seleção terá um tom de amarelo mais suave do que o tradicional. A gola aparece em verde mais escuro, criando um contraste elegante e moderno, sem romper com a identidade histórica do time brasileiro.

O mesmo site ficou conhecido por antecipar corretamente linhas completas da Adidas para Copas anteriores, o que aumenta a credibilidade das informações sobre o uniforme que deve ser lançado oficialmente apenas no fim de 2025.

Projeto alternativo foi descartado

O Footy Headlines também foi responsável por divulgar, meses atrás, a proposta da Nike de criar uma camisa vermelha para a Seleção, em colaboração com a marca Jordan. A ideia, no entanto, acabou abandonada após a reação negativa de parte do público.

Segundo o portal, o conceito visual desse modelo foi reaproveitado, mas adaptado para o azul tradicional da camisa reserva, mantendo o desenho, porém com cores mais alinhadas à história do Brasil.

Tecnologia e sustentabilidade no novo uniforme

Além do visual, a camisa deve trazer uma inovação tecnológica importante. Batizada de Aero-Fit, a nova tecnologia promete aumentar significativamente a ventilação do tecido, ampliando o fluxo de ar e ajudando no controle do calor durante as partidas.

O material também terá apelo sustentável, sendo produzido integralmente a partir de resíduos têxteis. A proposta une desempenho esportivo, conforto em climas quentes e preocupação ambiental, ingredientes que ajudam a explicar por que o novo uniforme já nasce cercado de expectativa e elogios.