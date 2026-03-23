Substituta oficial do Registro Geral (RG), a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) segue sendo emitida normalmente por institutos de identificação de todo o Brasil. Apesar disso, muitos brasileiros ainda não solicitaram o documento.

E entre as justificativas para a pendência, estão as dificuldades e a burocracia envolvidas no processo, com muitas pessoas preferindo aguardar pelo momento que lhes for mais oportuno para dar início à solicitação do documento.

Contudo, em alguns estados, esse problema tem sido solucionado por meio da implementação do envio do documento pelos Correios, dispensando a necessidade de múltiplas visitas aos institutos de identificação para obtenção da CIN.

Durante o agendamento online ou o atendimento inicial (que ainda é necessário para realizar a recolha da fotografia, biometria e assinatura), o solicitante precisa apenas informar que deseja receber o documento em sua casa e fornecer o endereço completo e correto.

A entrega da CIN costuma ocorrer em até 15 dias úteis. E por meio do site do órgão emissor ou o portal oficial dos Correios, é possível acompanhar o andamento ao utilizar o código de rastreio fornecido.

Disponibilidade de recebimento da nova identidade pelo correio é limitada

É importante destacar que, até o momento, a entrega da CIN pelos Correios está disponível somente em estados como São Paulo e Minas Gerais. Sendo assim, a opção ainda não pode ser acessada nas demais unidades do país.

Todavia, autoridades nacionais têm afirmado que, até o final de 2026, a facilidade será ampliada para outras regiões, permitindo que um número ainda maior de brasileiros usufrua do serviço.

Conforme mencionado anteriormente, a CIN está assumindo o lugar do RG como principal documento de identidade. Portanto, sua emissão é obrigatória, e os cidadãos terão até 28 de fevereiro de 2032 para obter o novo documento e manter o acesso a serviços que exigem identificação oficial.