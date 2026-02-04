O ex-apresentador do SBT, Yudi Tamashiro, de 33 anos, revelou detalhes da nova casa após se mudar para o Japão com a esposa, Mila, e o filho do casal. Nas redes sociais, ele compartilhou registros da casa onde a família está vivendo e celebrou o que chamou de um recomeço.

Nas redes sociais, Yudi descreveu o primeiro momento no novo lar: “São 3 horas da manhã. O fuso ainda confunde o corpo, a fome aperta, e o nosso primeiro café da manhã no Japão acontece no chão de uma sala vazia”, escreveu.

Mudança de país com motivação religiosa

O ex-apresentador contou que optou por deixar para trás uma vida confortável no Brasil. “Trocamos uma casa grande, conforto, luxo e ostentação por um lar simples, no tradicional minimalismo japonês. Menos espaço, menos coisas e, curiosamente, muito mais paz”, afirmou.

Yudi relatou ainda que, ao entrar pela primeira vez na nova casa, sentiu uma calma profunda e a certeza de estar no lugar certo. Segundo ele, a sensação foi de realização, sem a necessidade de celebrações grandiosas.

Ainda segundo Yudi, a decisão de morar no Japão tem motivação religiosa e representa a concretização de pedidos feitos no passado. “Aprendi com o meu ‘eu’ antigo a não comemorar em festas ou bebedeiras aquilo que um dia pedi de joelhos a Deus para conquistar”, escreveu.

Bens vendidos no Brasil

Antes da mudança definitiva, Yudi colocou à venda alguns bens no Brasil, incluindo uma casa e um apartamento de luxo. Agora, longe dos estúdios de televisão, Yudi Tamashiro inicia um novo capítulo de sua vida.