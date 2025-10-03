O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou um processo seletivo para a formação de cadastro de reserva de estagiários em diversas regiões do Brasil. A iniciativa busca atender à demanda das agências do órgão, com oportunidades em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, além de outros.

Quem pode participar

As vagas estão abertas para estudantes do ensino médio, cursos técnicos e graduação. Para se candidatar, é necessário ter pelo menos 16 anos, estar matriculado regularmente e residir no município onde pretende atuar. O programa oferece a chance de adquirir experiência profissional em um dos principais órgãos públicos do país.

Valores das bolsas

O valor das bolsas varia conforme o nível de escolaridade e a carga horária semanal:

Ensino médio e técnico: R$ 486,05 para 20 horas e R$ 694,36 para 30 horas semanais

Ensino superior: R$ 787,98 para 20 horas e R$ 1.125,69 para 30 horas semanais

Além da bolsa, os selecionados terão direito a auxílio-transporte de R$ 10 por dia trabalhado.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas até 10 de outubro no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O processo contempla diferentes áreas de atuação e localidades.

Exemplos de vagas por nível

Entre as opções para ensino médio regular e EJA, há oportunidades em cidades como Vitória, Serra, Guarapari, Aracruz, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.

Para cursos técnicos, a cidade de Linhares oferece vagas em Administração, Finanças, Logística, Informática, Recursos Humanos e Serviços Jurídicos.

Já para o nível superior, há chances em áreas como Administração, Direito, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Secretariado, além de cursos tecnológicos em Gestão e Logística.

Oportunidades em outros estados

Além do Espírito Santo e do Sudeste, o processo inclui vagas em diversas regiões, como Pernambuco, Bahia, Amazonas, Ceará, Goiás, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entre outros estados.