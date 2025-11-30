A atualização recente da Anvisa sobre o uso da tirzepatida — vendida como Mounjaro — alterou quem pode prescrever o medicamento no Brasil. Ao incluir, em outubro, a indicação para tratar apneia obstrutiva do sono ligada à obesidade, a agência ampliou o grupo de profissionais autorizados a recomendar a terapia.

Com essa mudança, não apenas médicos, mas também cirurgiões-dentistas passaram a poder prescrever o remédio em casos relacionados à apneia. Mas o que motivou a Anvisa a revisar essa norma de prescrição?

A mudança foi adotada porque a AOS é uma condição frequentemente avaliada e acompanhada também por profissionais da odontologia. Essa interpretação técnica permitiu que dentistas passem a incluir a tirzepatida no tratamento desses pacientes. A decisão, porém, tem provocado divergências entre conselhos e entidades da área.

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) afirma que a prescrição dentro da atuação odontológica é legalmente permitida, mas alerta para a necessidade de cautela. A entidade ressalta que o uso do Mounjaro demanda maior responsabilidade, pois o medicamento é indicado apenas para pessoas com obesidade, muitas vezes com histórico clínico complexo.

“O cirurgião-dentista deve estar ciente que essa indicação pode resultar em efeitos colaterais do próprio remédio ou de eventuais interações medicamentosas. A orientação do CFO é de que a prescrição seja feita com autonomia, mas de forma responsável, com acompanhamento multidisciplinar”, disse o conselho em comunicado oficial.

Especialistas da área médica consideram inadequada a prescrição do medicamento por dentistas. Bruno Halpern, vice-presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso), ressalta que a tirzepatida foi aprovada especificamente para tratar a apneia do sono em pessoas com obesidade, um grupo que requer avaliação clínica detalhada.

Segundo ele, embora dentistas acompanhem alguns casos de apneia, isso não os habilita a prescrever o medicamento. “Não faz sentido que dentistas indiquem tirzepatida para essa finalidade específica”, afirma.