Uma nova lei em Portugal está gerando muita preocupação entre estrangeiros, principalmente nos brasileiros. O país decidiu mudar as regras para quem sonha em conseguir a cidadania portuguesa, tornando o processo mais longo e difícil.

Antes, quem morava legalmente no país precisava esperar cinco anos para pedir a cidadania. Agora, esse prazo aumentou. Brasileiros, mesmo tendo laços culturais e históricos com o país, terão que viver lá por pelo menos sete anos antes de fazer a solicitação. Para pessoas de outros países, o tempo pode ser ainda maior.

Outro ponto é o endurecimento geral das exigências, já que a nova lei cria situações em que a cidadania pode ser negada ou até retirada. Pessoas com condenações criminais mais graves podem perder o direito de se tornar cidadãos, ou até deixar de ser, dependendo do caso.

Impacto aos brasileiros

Os brasileiros formam uma das maiores comunidades estrangeiras em Portugal, por isso, qualquer mudança na lei atinge diretamente milhares de pessoas. Para muitos, o plano era de morar alguns anos, conseguir a cidadania e garantir um futuro melhor. Agora, esse caminho ficou mais difícil, incerto e, para alguns, até inviável.