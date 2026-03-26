O Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 896/2023, que passa a criminalizar a misoginia em todo o país. A nova legislação reconhece como crime práticas que envolvem ódio, desprezo ou discriminação contra mulheres, ampliando a proteção legal em casos de violência de gênero.

Entre as condutas enquadradas estão ataques virtuais, ameaças, campanhas de difamação e discursos de ódio, incluindo aqueles associados a movimentos como o chamado “red pill”. Essas ações, que muitas vezes tentam silenciar mulheres, agora podem gerar responsabilização criminal para os autores.

A aprovação do projeto é vista como um avanço histórico no combate à violência contra a mulher no Brasil. A medida reforça o entendimento de que a misoginia não é apenas uma questão de opinião, mas sim uma forma de violência que precisa ser enfrentada com instrumentos legais mais rígidos.

Apesar da conquista, especialistas destacam que ainda há um longo caminho pela frente. A violência contra as mulheres segue sendo uma realidade preocupante no país, mas a nova lei representa um passo importante no fortalecimento da justiça e na proteção da vida e dos direitos femininos.

O que muda na prática com a nova legislação

Com a aprovação do projeto, autoridades passam a ter mais respaldo para investigar e punir condutas misóginas, especialmente no ambiente digital. Plataformas e redes sociais também podem ser acionadas com mais rigor para remover conteúdos ofensivos e colaborar com a identificação de responsáveis por ataques.

Além disso, a nova lei fortalece políticas públicas voltadas à proteção das mulheres e amplia o debate sobre respeito e igualdade de gênero no Brasil. A expectativa é que a medida ajude a reduzir a impunidade e encoraje mais vítimas a denunciarem casos de violência e discriminação.