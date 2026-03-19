Em muitos supermercados do Brasil, clientes ainda têm a opção de adquirir sacolas plásticas mediante o pagamento de valores adicionais caso não estejam com opções mais sustentáveis em mãos. Em contrapartida, existem locais ao redor do mundo adotando posturas mais rígidas.

Um destes locais é a Califórnia, estado do oeste dos Estados Unidos, que no dia 1º de janeiro de 2026, proibiu totalmente a distribuição de sacolas plásticas em supermercados e outros estabelecimentos comerciais por meio de uma nova lei.

Prevista na legislação SB 1053, a iniciativa pôs fim às exceções garantidas pela norma estadual de 2014 e proibiu até mesmo a comercialização ou distribuição de sacolas mais espessas, que eram classificadas como “reutilizáveis”.

Válida para todo o território californiano, a legislação estabelece que consumidores precisarão levar suas próprias sacolas ou optar por alternativas realmente sustentáveis, como sacos de papel reciclado que podem ser oferecidas por alguns estabelecimentos.

Proibição de sacolas foi adotada como estratégia de combate à poluição

De acordo com dados da agência ambiental estadual CalRecycle, durante a vigência da legislação anterior, o desperdício de sacos plásticos aumentou massivamente, justamente por conta da liberação dos modelos mais espessos, que raramente eram reciclados.

Dessa forma, a proibição implementada na Califórnia se mostra como uma abordagem mais agressiva no combate à poluição causada pelas sacolas plásticas, que de acordo com autoridades ambientais, estão entre os resíduos mais encontrados em diversos ecossistemas.

É importante lembrar que, além de serem extremamente perigosos para os animais, estes objetos também podem apresentar riscos consideráveis para os seres humanos, já que, com o tempo, elas podem se fragmentar em partículas microscópicas que contaminam a água e os alimentos.

Para especialistas, a proibição total do uso de sacolas plásticas é considerada a estratégia mais eficaz para reduzir seus impactos ambientais, uma vez que pode resultar na retirada de bilhões de unidades do meio ambiente.