A nova pesquisa CNT de Opinião, divulgada no último dia 14 de abril, trouxe um cenário que chamou atenção no cenário político nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece na liderança com 39,2% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, que soma 30,2%.

Na sequência, os demais pré-candidatos aparecem com índices bem mais baixos. Ronaldo Caiado registra 4,6%, enquanto Romeu Zema soma 3,3%. Outros nomes como Renan Santos e Aldo Rebelo aparecem com 1,8% e 1,5%, respectivamente. Brancos e nulos chegam a 10,4%, enquanto 8,9% dos entrevistados se declararam indecisos.

Em comparação com o levantamento anterior, Lula manteve estabilidade dentro da margem de erro. Já a entrada de Flávio Bolsonaro no cenário alterou a dinâmica da disputa, ocupando o espaço que anteriormente era atribuído ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha 27% na pesquisa de novembro. No cenário espontâneo, Lula também lidera com 28,7%, seguido por Flávio com 16,6%.

Outro dado relevante é o nível de definição do eleitorado. Segundo a pesquisa, 64,9% afirmam que já decidiram seu voto, enquanto 35,1% ainda podem mudar de opinião. Entre os eleitores de Lula, 77% dizem ter decisão definitiva, enquanto entre os apoiadores de Flávio Bolsonaro esse índice é de 69%, mostrando um cenário ainda aberto, apesar da liderança consolidada.

Rejeição e indecisos ainda podem mudar o cenário

A pesquisa também analisou o índice de rejeição dos candidatos, apontando Lula com 40,3%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 25%, e Jair Bolsonaro, com 18,9%. Os demais nomes aparecem com índices bem menores, enquanto parte dos entrevistados afirmou não rejeitar nenhum candidato ou não soube responder.

Outro ponto importante está no alto número de indecisos no cenário espontâneo, que chega a 38,6%. Isso indica que, apesar das tendências já visíveis, ainda há espaço para mudanças no cenário eleitoral. A pesquisa ouviu 2.002 eleitores entre os dias 8 e 12 de abril, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.