O estilo que dominou cozinhas e banheiros por décadas começa a perder espaço. Em 2026, a combinação entre praticidade e sofisticação impulsiona o abandono das tradicionais torneiras cromadas. Especialistas apontam que a nova tendência do design aposta em uma estética mais elegante e funcional.

A mudança promete transformar os ambientes ao trazer mais aconchego e afastar o visual frio do metal convencional. Por muitos anos, o acabamento prateado foi padrão nas casas brasileiras, mas o destaque absoluto em 2026 passa a ser o bronze escovado, material que ganha protagonismo nos projetos contemporâneos.

O acabamento veio para ficar e oferece um contraste sofisticado que a prata tradicional já não consegue entregar. Além de garantir elegância imediata, destaca-se pela versatilidade nos projetos, já que o tom quente do bronze harmoniza com praticamente todas as paletas de cores contemporâneas.

Diferente do brilho intenso do cromo, o bronze cria ambientes mais acolhedores sem comprometer o visual minimalista. Outro ponto favorável é a praticidade: enquanto torneiras cromadas exigem manutenção constante, com marcas de dedos e manchas de água visíveis, o acabamento escovado disfarça melhor o uso diário.

É nesse ponto que o bronze escovado se destaca tecnicamente. A textura fosca e o tom mais fechado reduzem a visibilidade de sujeira, marcas e respingos, mantendo o ambiente com aparência impecável por mais tempo. O resultado é um visual de “spa moderno” aliado à praticidade, valorizando o imóvel sem exigir manutenção constante.

Bronze escovado une estética, conforto e praticidade no dia a dia

A nova tendência conquista espaço ao oferecer um visual sofisticado sem abrir mão da funcionalidade. Com acabamento fosco e tom quente, o bronze escovado transforma cozinhas e banheiros em ambientes mais acolhedores, alinhados às principais propostas do design contemporâneo.

Além da elegância, o material se destaca pela baixa manutenção, um diferencial cada vez mais valorizado nos projetos residenciais. A resistência a manchas e marcas de uso garante aparência impecável por mais tempo, reforçando a ideia de luxo acessível e funcional.