O verão 2026 trouxe uma virada na moda praia para mulheres. Protagonista durante anos, o biquíni minimalista agora começa a dividir espaço com itens mais elaborados. A nova aposta do momento é a sobreposição de biquínis.

A proposta é simples: usar duas ou mais peças ao mesmo tempo, criando camadas aparentes. O resultado é um visual que explora contraste de cores, texturas e modelagens.

Redes sociais impulsionam a estética

A força da tendência vem principalmente das redes sociais. Celebridades e influenciadoras internacionais passaram a exibir looks com biquínis duplos em viagens e ensaios fotográficos. Nomes como Dua Lipa, Bella Hadid e Kylie Jenner ajudaram a popularizar a nova tendência, mostrando diferentes combinações.

A tendência acompanha um comportamento da moda contemporânea: a personalização e o reaproveitamento. Em vez de investir em conjuntos novos a cada estação, muitas consumidoras misturam peças antigas com lançamentos, criando composições diferentes.

Como aderir à tendência

Especialistas sugerem começar com uma base neutra. Um biquíni liso em tom básico funciona como “fundação”. A partir daí, vale explorar contrastes: tons pastel com neon, estampas sobre cores sólidas, tecidos brilhantes combinados a lycra tradicional ou até crochê.

A escolha das silhuetas também influencia no resultado. Um top menor sobre outro mais estruturado pode destacar o colo, enquanto uma calcinha ampla sob modelo cavado cria novos recortes.

Estilo sem abrir mão do conforto

Apesar do apelo fashion, é preciso atenção ao conforto. Camadas excessivas, elásticos apertados e tecidos grossos podem comprometer a mobilidade e a secagem. Vale lembrar que o ajuste adequado e proteção solar continuam sendo prioridade.