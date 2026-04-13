A BYD apresentou uma nova versão do Dolphin, o Special Edition, que se posiciona entre a opção mais básica e a mais completa da linha. O preço desse novo modelo está na faixa de R$ 159.990, então ele não é o mais barato, mas também não é o mais caro dessa versão.

A principal mudança está no motor, que agora tem 177 cv de potência, o que deixa ele bem mais forte do que a versão básica da linha. Esse novo modelo ainda não chega ao nível da versão mais completa, mas já faz uma grande diferença no dia a dia. A bateria também apresenta melhorias e agora ajuda o carro a rodar cerca de 400 km com uma única carga, em condições ideais.

Maior e com visual atualizado

O novo Dolphin também ficou um pouco maior, com cerca de 15 cm a mais no comprimento. Mesmo assim, ele continua sendo um carro compacto e fácil de dirigir na cidade. O visual também está diferente: a frente, a traseira e as luzes foram redesenhadas, deixando o carro com um aspecto mais moderno.

Dentro do carro, as mudanças foram maiores: a tela da central multimídia ficou maior, com 12,8 polegadas, e agora é fixa no painel. O painel do motorista também aumentou e agora tem 8,8 polegadas, facilitando a leitura das informações. Outro detalhe é que o controle de marchas saiu do painel e foi para perto do volante, o que faz com que o console tenha mais espaço.

Mais conforto no dia a dia

Além disso, o carro ganhou alguns extras interessantes, como carregador de celular por indução e até um pequeno compartimento que pode manter coisas resfriadas. No geral, essa versão tenta entregar mais conforto, tecnologia e desempenho sem chegar no preço da versão mais cara.