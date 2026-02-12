Em novembro de 2025, a prefeitura de São Leopoldo, cidade do Rio Grande do Sul, atualizou as regras para estacionamento na Rua Independência.

Inicialmente, as alterações começaram no trecho da Avenida Dom João Becker e Rua Brasil, e foram implantadas gradativamente à medida que eram alteradas as sinalizações horizontais e verticais das quadras.

Segundo o secretário de Mobilidade e Serviços Urbanos do município, David Santos, essa alteração teve como principal objetivo atender às reclamações dos comerciantes locais, que apontavam a redução de vagas e aumento da velocidade dos carros após revitalização da via.

Segundo análise técnica, a redução no número de vagas ocorreu por conta dos avanços nas esquinas, o que causou a retirada de cerca de 8 vagas por equina. Além disso, também contribuiu com a redução a diminuição em 50% com estacionamento apenas do lado direito da via.

Alterações na via

De acordo com o secretário David Santos, a rua passou a contar com duas pistas de rolamento para evitar congestionamentos, o que resultou no aumento da velocidade dos veículos.

“Houve um aumento de velocidade dos carros, mesmo com toda a sinalização de velocidade máxima. E, o objetivo do projeto é priorizar o pedestre, calçadas mais largas, bancos, sem meios-fios para circular com segurança”, explicou o secretário.

Para solucionar essas questões, a prefeitura adotou algumas medidas, como a liberação de estacionamentos do lado esquerdo da rua. Cerca de 30% de cada quadra é destinado ao uso exclusivo de Pessoas com Deficiência (PCD), idosos, viaturas da Brigada Militar e da Guarda Municipal (GCM).

O lado direito permaneceu livre para o estacionamento de todos os demais, ampliando o número de vagas. “Será só um terço da quadra liberado para esses usos específicos, com embarque e desembarque permitido apenas do lado esquerdo”, explicou David.

As alterações foram implantadas de forma gradativa, garantindo uma transição ordenada. Com as novas regras, a prefeitura buscou conciliar as necessidades do comércio, consumidores e a segurança no trânsito.