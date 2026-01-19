Supermercados de grande porte instalados na cidade de São Paulo podem passar por mudanças estruturais para se adequar a novas exigências relacionadas à oferta de fraldários. Redes como Assaí, Atacadão e Carrefour estão entre os estabelecimentos que podem ser impactados pela legislação municipal, que trata da obrigatoriedade desses espaços em locais com grande circulação de pessoas.

O que diz a legislação municipal

A norma em vigor determina que empreendimentos classificados como de grande fluxo — a exemplo de shoppings, atacarejos e supermercados amplos — disponibilizem fraldários para atendimento ao público. A proposta é garantir um ambiente apropriado para a troca de fraldas e cuidados básicos com bebês e crianças pequenas durante a permanência dos clientes no local.

A legislação não se limita apenas à criação de novos espaços. Em muitos casos, ela também prevê a adaptação de estruturas já existentes, desde que sejam asseguradas condições mínimas de higiene, conforto e acessibilidade.

Alternativas para imóveis com limitações

Para estabelecimentos que não dispõem de área suficiente para instalar um fraldário exclusivo, a regra permite que o equipamento seja incorporado aos banheiros masculinos e femininos. A medida busca evitar que limitações arquitetônicas sirvam como justificativa para a ausência do serviço.

Com isso, a prioridade passa a ser a oferta do atendimento ao público, ainda que em formatos diferentes, respeitando as características de cada imóvel.

Inclusão e acesso para todas as famílias

O debate sobre fraldários ganhou força nos últimos anos por envolver também questões de inclusão e igualdade. A proposta da legislação reforça que esses espaços não devem ser direcionados apenas às mães, mas pensados para qualquer responsável legal que esteja acompanhando a criança, independentemente de gênero.

Impacto para redes e consumidores

Diante da norma, a tendência é que grandes redes que ainda não contam com fraldários adequados sejam cobradas a se ajustar. Em regiões com intenso movimento diário de famílias, a adaptação pode se tornar não apenas uma exigência legal, mas também um diferencial no atendimento ao consumidor.