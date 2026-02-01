A plataforma de livestreaming KICK fechou um acordo estratégico com a 1190 Sports para transmitir o Campeonato Brasileiro da Série A em 17 países da América Latina, com exceção de Brasil e Equador. A parceria passa a valer a partir da temporada de 2026 e representa mais um avanço na expansão digital e na ampliação do público do torneio.

Reconhecido como um dos campeonatos mais competitivos do futebol mundial, o Brasileirão terá 76 jogos exibidos na KICK ao longo da temporada, com duas partidas por rodada. As transmissões contarão com co-narrações de criadores de conteúdo populares na plataforma, como La Cobraaa, Teodeliaa, Benitosdr e Agusneta.

De acordo com a 1190 Sports, detentora dos direitos de distribuição na região, a parceria acompanha a transformação no consumo de conteúdo esportivo e a procura por novos formatos de transmissão. “O público passa a escolher plataformas e linguagens diferentes. Nosso objetivo é adequar o conteúdo e expandir o alcance digital do Brasileirão”, afirmou Hernán Donnari, CEO e cofundador da empresa.

Para a KICK, a inclusão do campeonato fortalece sua estratégia de se consolidar como a principal plataforma de livestreaming da América Latina. Segundo Ethan Wright, diretor da empresa, a iniciativa vai além do modelo tradicional de transmissão. “O público deixa de apenas assistir e passa a interagir, participando ativamente da experiência ao lado de seus streamers favoritos”, afirmou.

