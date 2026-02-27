Quem planeja conhecer Barcelona precisará rever o orçamento. A capital da Catalunha aprovou um aumento expressivo na taxa cobrada de visitantes e o valor pode chegar a 15 euros por noite. Com a mudança, a cidade passa a figurar entre os destinos com tributação turística mais elevada do continente europeu.

A decisão foi tomada pelo parlamento regional e integra um pacote de medidas voltadas ao controle do turismo. Parte da arrecadação deverá ser usada para enfrentar a crise habitacional que atinge a cidade.

Reação ao avanço do turismo

Nos últimos anos, moradores têm ido às ruas para protestar contra o crescimento acelerado do número de visitantes. A principal queixa envolve o encarecimento da moradia, impulsionado pela expansão dos aluguéis de curta duração.

As autoridades locais avaliam que a pressão sobre o mercado imobiliário está diretamente ligada ao modelo de hospedagem temporária. Por isso, além do reajuste na taxa, já foi anunciado o plano de encerrar as licenças de aluguel por temporada até 2028.

Novos valores entram em cena

A legislação aprovada dobra o teto da cobrança para hóspedes de imóveis alugados por temporada. O limite passa de 6,25 euros para 12,5 euros por noite.

Nos hotéis, o impacto também será significativo. A partir de abril, a taxa varia entre 10 e 15 euros por pessoa, conforme a categoria do estabelecimento. Antes do reajuste, os valores ficavam entre 5 e 7,5 euros.

A cobrança é individual e aplicada por diária. Isso significa que casais ou famílias sentirão o aumento de forma ainda mais evidente.

Quanto isso representa na prática?

Em um hotel quatro estrelas — categoria que concentra quase metade da rede hoteleira da cidade — duas noites para um casal poderão gerar 45,60 euros apenas em taxas turísticas.

O acréscimo se soma às despesas tradicionais com hospedagem, alimentação e transporte.

Barcelona continua sendo um dos destinos mais visitados da Europa. No entanto, a nova política sinaliza um esforço para reduzir excessos e equilibrar os impactos do turismo na vida urbana.

Para o viajante, a consequência é clara. A experiência na cidade permanece a mesma, mas o custo final da viagem será maior a partir de agora.