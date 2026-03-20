O nome de Mojtaba Khamenei ganhou destaque internacional após ele assumir a liderança do Irã. Filho do antigo líder, ele sempre manteve um perfil discreto, mas agora passa a ser observado de perto não só por suas decisões políticas, como também pelo tamanho de sua fortuna.

Uma fortuna milionária

De acordo com informações divulgadas por veículos como Bloomberg e repercutidas pelo g1, Mojtaba Khamenei possui um patrimônio estimado em cerca de US$ 138 milhões. Esse valor inclui investimentos e propriedades fora do Irã, o que chama atenção por ocorrer mesmo diante das sanções internacionais impostas ao país.

Entre os bens atribuídos ao líder, estão propriedades consideradas de alto padrão em diferentes partes do mundo. Um dos destaques é uma mansão de 33,7 milhões de libras, em Londres, localizada em uma área conhecida por abrigar bilionários.

Além disso, há registros de uma vila em Dubai, em uma região conhecida por ser luxuosa. Esses imóveis reforçam a ideia de que grande parte do patrimônio de Khamenei está concentrado fora do território iraniano.

Como essa riqueza é vista

Apesar dessas informações, a imagem oficial divulgada pelo governo iraniano costuma mostrar seus líderes como pessoas de vida simples e voltadas à religião. Isso cria um contraste com os dados revelados pela Bloomberg.

Outro ponto levantado pelas reportagens é que muitos desses bens não aparecem diretamente no nome de Khamenei, o que dificulta a confirmação completa dos ativos.

O que pode mudar agora

Com Mojtaba Khamenei no poder, especialistas acreditam que sua influência sobre a economia iraniana pode crescer ainda mais. Isso pode impactar diretamente o tamanho de sua fortuna no futuro, já que o líder supremo tem forte controle sobre instituições econômicas importantes do país.