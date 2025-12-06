A projeção do salário mínimo para 2026 passou por um novo ajuste. O governo federal reduziu a estimativa anterior, que era de R$ 1.631, para R$ 1.627. Hoje, o piso nacional está em R$ 1.518. Caso o valor atualizado seja confirmado, o reajuste será de R$ 109, o que representa um aumento de 7,18%.

A revisão ocorre em meio ao arrefecimento da inflação ao longo do segundo semestre, especialmente nos meses finais de 2025. Com preços subindo de forma mais moderada, o cálculo do reajuste também fica menos pressionado, o que afeta diretamente trabalhadores que recebem o mínimo e aposentados que têm seus benefícios vinculados a ele.

Regras de cálculo e impacto da inflação

O reajuste segue a política de valorização em vigor. A fórmula considera a variação do INPC acumulada até novembro e permite acréscimo de até 2,5% de ganho real. No início do ano, o governo calculava que a inflação ficaria em 4,78%, mas estimativas mais recentes apontaram índices menores.

O comportamento dos preços reforça essa mudança. O IPCA-15 de novembro teve alta de 0,20%, acumulando 4,50% em 12 meses. Esses números indicam um cenário de inflação mais controlada, resultando em uma correção menos expressiva do que a esperada inicialmente.

A definição final do salário mínimo será estabelecida na votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que ainda tramita na Câmara dos Deputados. A aprovação é determinante não apenas para o piso, mas para todos os benefícios do INSS calculados com base nele.

Repercussão sobre aposentadorias e contas públicas

Atualmente, cerca de 70% das aposentadorias pagas pelo INSS correspondem exatamente ao valor do salário mínimo, alcançando aproximadamente 28 milhões de beneficiários. Por isso, qualquer alteração no piso afeta diretamente uma parcela significativa da população.

Quem recebe acima do mínimo terá o reajuste definido exclusivamente pelo INPC, índice que mede a inflação para famílias de menor renda e será oficialmente divulgado em 10 de dezembro.

A revisão para baixo da projeção também tem efeito imediato sobre o orçamento público: reduz gastos com previdência e programas atrelados ao piso, ao mesmo tempo em que limita o aumento real do rendimento dos trabalhadores.

Reflexos econômicos e próximos passos

Mesmo com um reajuste menor, o acréscimo ainda representa algum alívio no orçamento das famílias que dependem do piso nacional. A atualização anual é importante para cobrir despesas básicas e manter o poder de compra.

A divulgação da nova estimativa também influencia decisões de empresas e consumidores, que ajustam previsões, salários e planejamento financeiro. A confirmação definitiva do valor depende da conclusão do PLOA e do resultado oficial do INPC.