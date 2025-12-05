Um novo empreendimento comercial está prestes a movimentar o centro de Viamão. O Life Open Mall, apresentado como um shopping a céu aberto, recebeu um aporte de R$ 10 milhões para ser construído e começará a receber o público na próxima semana. A proposta é oferecer uma alternativa de lazer e compras em espaço aberto, reunindo diferentes segmentos em um único endereço.

Do total de 70 unidades comerciais projetadas, 22 estarão em operação logo na inauguração. Outras duas devem abrir as portas ainda em dezembro e mais uma está prevista para janeiro de 2026, ampliando gradualmente o mix de serviços e produtos.

Investimento, geração de empregos e proposta arquitetônica

O Life Open Mall está localizado na Rua Alcebíades Azeredo dos Santos, número 50, no coração da cidade. O terreno antes ocupado por uma residência foi completamente reestruturado para receber o novo centro comercial. A iniciativa é da Magis Incorporadora, que estima a criação de aproximadamente 250 postos de trabalho quando todas as operações estiverem em pleno funcionamento.

Para marcar a abertura, a empresa planeja uma programação cultural especial, que deve movimentar a região e atrair os primeiros visitantes ao espaço.

Marcas que integrarão o Life Open Mall

O mix de lojas reúne moda, gastronomia, serviços e artigos para o lar. Entre as marcas confirmadas para a estreia estão:

Stiletto Boutique

Fofíssima Decoração e Papelaria

Garotta Bonitta Moda Fitness

Poletto Joias

Verdant Moda Feminina

Brilha Looks Moda Feminina

Shark Suplementos

Bali Art Decoração e Presentes

Açaizão

Marcy’s Restaurante

Doceria das Bittens

Dani Pacheco Imobiliária

Jô Corte & Cia

Salis Engenharia

Lyx Construtora

Patrícia Bernardes Odontologia

Solange da Silva Psicóloga e Neuropsicóloga

My Closet Moda Feminina

You Kids Moda Infantil

Jojo Presentes

Mareni Fogaça Psicologia Clínica

Horizon Digital

Também já estão confirmadas três inaugurações próximas: Tênnis Brasil e Cachorro da Dani abrem em dezembro, enquanto o consultório da nutricionista Alexandra Barcelos inicia as atividades em janeiro de 2026.