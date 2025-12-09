A construção de uma nova unidade supermercadista em Canoas segue em ritmo acelerado e já tem previsão de abertura definida. Quem circula pela Avenida Santos Ferreira, no bairro Moinhos de Vento, percebe facilmente o movimento intenso no canteiro de obras e o avanço da estrutura, que ocupará quase 5 mil metros quadrados de área total. Desse espaço, cerca de 1,8 mil metros quadrados serão dedicados exclusivamente ao salão de vendas.

Moradores da região acompanham de perto o progresso. Para a aposentada Carmem Luciana dos Santos, que vive a poucos metros do local, a chegada do empreendimento vai representar mais comodidade. “Sempre precisei caminhar longas quadras ou tirar o carro da garagem para fazer compras. Ter um mercado tão perto vai facilitar demais”, comenta.

Investimento e expansão da rede

A nova loja funcionará sob a bandeira Rissul, pertencente ao grupo UnidaSul, que está destinando R$ 40 milhões ao projeto. Será a segunda unidade da marca e o terceiro empreendimento da holding em Canoas. Em 2017, a empresa inaugurou um Macromix no bairro Marechal Rondon e, em 2023, abriu uma filial de supermercado no Niterói.

Segundo a UnidaSul, a futura loja chega com um conceito atualizado, tanto no visual quanto na disposição interna. A unidade vai disponibilizar um mix de 12.350 itens, abrangendo desde gêneros alimentícios até produtos para o lar. “Nosso objetivo é oferecer praticidade, variedade e qualidade para os consumidores”, afirma Robert Marks, diretor da bandeira Rissul.

Inauguração e geração de empregos

A abertura do supermercado está marcada para 18 de dezembro, conforme informou Marks. Para viabilizar a operação, foram criados 150 postos de trabalho diretos, reforçando o impacto econômico positivo do empreendimento na cidade.

A loja contará com 10 caixas tradicionais e outros seis de autoatendimento, ampliando as opções para quem busca agilidade. O estacionamento terá 95 vagas, incluindo duas destinadas exclusivamente a veículos elétricos.